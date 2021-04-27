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Цього року у Львові планують взятися за ремонти вулиць Грінченка та Мазепи

Вероніка Рой

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Цього року, за наявності фінансування, у Львові можуть розпочати роботи на вул. Грінченка та вул. Мазепи. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, цього року для міста пріоритетним є завершення ремонтів доріг, які розпочали торік. Мова йде про вулиці С. Бандери, Б. Хмельницького, Пилипа Орлика та Шевченка.

«Ми після Пасхи беремо вже в роботу ту частину дороги, яка залишилась, щоб до кінця року все завершити. Звичайно, маємо амбітні плани взятись за вул. Грінченка та Мазепи, але це все буде залежати від наявності коштів. Думаю, що на початок червня будемо розуміти, яка ситуація з фінансами, бо держава цього року вилучає з бюджету міста 751 млн грн. Я би сказав, що це є крадіжка, бо ці кошти вони не мають права з точки зору здорового глузду у нас забирати», – цитує пресслужба ЛМР Андрія Садового.

Нагадаємо, 25 березня Львівська мерія затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік.

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Через пандемію Covid-19 основний акцент депутати зробили на медицину, проте ремонтна кампанія не пройде осторонь. Про те, що і де ремонтуватимуть у Львові протягом року, а також скільки це коштуватиме, читайте у нашому матеріалі.

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