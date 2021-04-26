Медики заявили, що послаблювати у Львові карантин ще зарано

Медики Львова наголошують, що послаблення карантину у Львові наразі передчасне, оскільки в лікарнях міста досі багато критично важких хворих, а реанімації переповнені. Про це під час брифінгу 26 квітня заявила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець, передає Львівський портал.

За її словами, хоч наразі у Львові є тенденція до загального зниження кількості нових хворих, але станом на сьогодні у місті переповнені реанімації та спостерігається різка тенденція щодо кількості пацієнтів, які поступають у стаціонари у більш складному стані.

«Від сьогодні нас перевели у «жовту» зону, але оптимізму мало, нам дуже рано розслаблятись. Бо хоча і є тенденція до загального зниження кількості нових діагностованих випадків коронавірусу, але станом на сьогодні у нас переповнені реанімації, спостерігається різка тенденція щодо кількості пацієнтів, які поступають у стаціонари у більш складному стані. Масова частка 60-70% пацієнтів, які взагалі звертаються в установу, це є або вкрай тяжкий, або критичний перебіг. Станом на сьогодні у лікарні швидкої допомоги у відділенні інтенсивної терапії є 40 пацієнтів, з яких 90% є на штучній вентиляції легень», – пояснила медик.

Відтак вона наголосила, що львів’янам ще дуже рано розслаблятись і закликала дотримуватись карантинних обмежень під час Великодніх свят.

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«Я звертаюсь до усіх жителів та гостей міста напередодні Великодніх свят – давайте ми всі свідомо подумаємо і зробимо так, щоб максимально обмежити можливість великих скупчень людей, треба дотримуватись карантинних заходів, заходів особистої безпеки. Треба зробити так, щоб після Великодніх свят ми не потрапили в умови жорсткого локдауну, коли ми будемо боротись за кожне вільне додаткове місце. Будь ласка, будьте пильні, бережіть себе та своїх рідних», – розповіла Наталія Матолінець.

Зазначимо, з 26 квітня Львівщина перейшла до «жовтої» зони карантину, що скасовує жорсткий карантин. У Львові теж дозволили відновити повноцінну роботу закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів, ТРЦ та закладів культури.

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