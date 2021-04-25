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В Україні не змінюватимуть модель карантину на травневі свята, – Шмигаль

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята, оскільки він демонструє свою дієвість. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей», – зазначив глава уряду.

Він повідомив, що обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, аби «м’яко пройти період травневих свят».

Також Денис Шмигаль закликав у українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята.

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Зазначимо, раніше у МОЗ вже заявляли, що на Великдень в Україні не вводитимуть додаткових карантинних обмежень. Але українців закликають, аби святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки.

У Львові заявили, що на Великодні свята мешканці міста все ж зможуть відвідати церкви. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами. Втім на Вербну неділю віряни все ж масово освячували лозу на території церкви святих Ольги і Єлизавети у Львові.

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