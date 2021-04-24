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Великодній кошик для солдата: «Дударик» проведе благодійний онлайн-концерт

Вероніка Рой

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У Вербну неділю, 25 квітня, в храмі Святого Лазаря, що на вулиці Коперника, у Львові, чоловічий склад капели «Дударик» заспіває фантастичне полотно – літургію Олександра Кошиця для підтримки благодійної акції «Великодній кошик для солдата». Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

Директор та художній керівник капели «Дударик» Дмитро Кацал розповів, що хор молитиметься спільно із отцем Ієромонахом Лукою. Одразу ж по закінченню Літургії запланований невеликий концерт з творів духовної скарбниці. Online-трансляцію об 11:00 можна переглянути на Facebook-сторінці «Дударика».

Також Дмитро Кацал повідомив, що вже ввечері, 25 квітня, у Гарнізонному храмі Свв. Петра і Павла освячуватимуть першу партію подарунків українським захисникам на сході. Цю справу роблять на згадку про отця і військового капелана Андрія Дуду.

«Марафон зі збору коштів добігає кінця. Зібрано 92 632 грн. Забезпечили разом із Вами 2000 військових, і плюсом усе необхідне господарське згідно з переліком. Бракнуло лише кави! То так не може бути – зі Львова і без кави!», – сказав Дмитро Кацал.

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Усі охочі можуть долучитися до благодійності та перерахувати кошти на рахунок Гарнізонного храму .

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: На Великодній кошик для солдата

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