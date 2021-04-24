Із 4 травня у Львові хочуть відновити роботу позашкілля. Можливість послаблення карантинних обмежень, відновлення роботи позашкілля, превентивні заходи на Вербну неділю і Великдень, а також наступні етапи вакцинації обговорили на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу.

«Відбулося засідання оперативного штабу щодо ковіду. Ми розглянули декілька питань. Перше питання стосується можливих послаблень. Однак, станом на сьогодні Львів залишається у червоній зоні карантину, тому таке рішення може приймати державна комісія ТЕБ і НС. Також ми розглянули питання щодо можливого відновлення роботи позашкілля. Штаб рекомендуватиме міській комісії ТЕБ і НС відновити їх роботу з 4 травня. Якщо, звісно, не буде якихось критичних показників», – цитує пресслужба ЛМР першого заступника міського голови Львова, керівника штабу Андрія Москаленка.

Крім цього, під час засідання штабу обговорили окремі превентивні заходи на час Вербної неділі і Великодня. Зокрема, щодо дотримання окремих протоколів та рекомендацій, які напрацьовані спільно з Радою церков. А також обговорювали питання вакцинації.

«Ми очікуємо надходження вакцин, щоб протягом найближчого тижня мати змогу провакцинувати до 10 тисяч людей. Це ті особи, які сформовані за списками, які забезпечують життєдіяльність міст», – додає Андрій Москаленко.

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Нагадаємо, що у «червоній» covid-зоні Львівщина опинилась наприкінці березня. У зв’язку з цим школярі та студенти перебувають на дистанційному навчанні.

У середині квітня у Львові теж послабили деякі обмеження: дозволили роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

23 квітня обласна комісія ТЕБ і НС також дозволила учням 1-4 класів повернутися до очного навчання.

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