Ще одна область вийшла із «червоної зони»

У неділю, 25 квітня, Одеська область вийде з «червоної» зони епідеміологічної небезпеки. Про це повідомив міністр КМУ Олега Немчінов.

За його словами, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в суботу вивела Одеську область з «червоно» зони епідеміологічної небезпеки.

«Комісія вирішила скасувати з 00:00 25 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – написав Олег Немчінов.

Додамо, «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Одещини діяв з 23 березня.

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Зазначимо, з «червоної» зони також вже вийшли Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують, що наступного тижня з «червоної» зони карантину вийдуть Київ і п’ять областей. У переліку є і Львівщина.

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