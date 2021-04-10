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Дві області вийшли з «червоної» зони карантину

Ольга Денисяка

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червону» зону епіднебезпеки у Закарпатській області. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграм у суботу, 10 квітня, передає Львівський портал.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 11 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки», – написав Немчінов.

Днем раніше, 9 квітня, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червону» зону епіднебезпеки в Івано-Франківській області.

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