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Відновили ще один потяг зі Львова до Рівного

Ольга Денисяка

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З 30 квітня «Укрзалізниця» відновлює рух ще одного потягу, що сполучатиме Львів і Рівне. Швидкісні електрички курсуватимуть щоп’ятниці та щонеділі. Про це Львівська залізниця повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

Поїзд № 806 Рівне – Львів  вирушатиме зі станції Рівне о 13:15 год. та прибуватиме до Львова о 16:12 год. Зупинятиметься у Здолбунові о 13:30-13:33 год, Бродах о 14:47-14:50 год. та в Підзамче о 16:00-16:01 год.

Поїзд № 804 Львів – Рівне вирушатиме зі Львова о 09:50 год та прибуватиме у Рівне о 12:35 год. Зупинки: Підзамче 10:00-10:01 год, Броди 11:03-11:04 год, Здолбунів 12:15-12:17 год.

Як повідомляв Львівський портал, «Укрзалізниця» почала відновлювати рух поїздів між обласними центрами Львівщини та Рівненщини з 9 квітня. Зокрема, потяг з Рівного відправляється щодня о 06:45 год. та прибуває до Львова о 09:35 год. Зі Львова потяг вирушає о 16:31 год. і прибуває до Рівного о 19:16 год.

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