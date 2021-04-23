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На Великдень окупанти запланували теракт у церкві, щоб Росія могла ввести війська, – розвідка

Наталя Дуляба

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За даними розвідки, бойовики на Донбасі запланували низку провокацій на Вербну неділю, а також теракт в одній із церков під час Великодньої служби. Все це хочуть зробити, аби Росія мала «привід» ввести свої війська на територію України. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Служба розвідки з’ясувала, що російські окупанти готують провокації проти України на Вербну неділю, 25 квітня. Ворог планує використовувати озброєння і віськову техніку із маскуванням типу «піксель», яке використовують підрозділи Збройних Сил України.

Одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців «Союзу Добровольців Донбасу».

Вони отримали відповідні вказівку від своїх кураторів зімітувати наступ на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, аби зруйнувати інженерно-фортифікаційне обладнання та нанести втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

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Крім цього, розвідка встановила, що окупанти мають намір здійснити теракт в одній із церков Московського патріархату просто під час Великодньої літургії 2 травня. Є загроза, що можуть бути масові втрати серед прихожан.

«Все це дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та в геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.

Своєю чергою Командування об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, останнім часом Росія активно стягує війська до кордону з Україною під привовдом підготовки до майбутніх військових навчань. За даними ЗМІ, країна-агресор стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

Згодом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення заходів з перевірки військ РФ у Південному та Західному військових округах. З 23 квітня російські військові мають повертатися на місця постійної дислокації.

Оборонне відомство РФ вже заявило, що військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, нібито почали повертатися на бази.

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