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Росія стягує війська до кордону з Україною, – Хомчак

Ольга Денисяка

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Останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму. Про це головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 30 березня, передає УП.

За його словами, станом на 30 березня вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника.

Українське командування очікує, що незабаром біля українського кордону і в Криму Росія збере ще «до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу з державним кордоном України створює загрозу воєнній безпеці держави».

Хомчак розповів також, що з моменту окупації Криму у 2014 році Росія збільшила свою військову присутність на півострові до 32,7 тис. військових.

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Зокрема, в середині березня 2021 року на кримському полігоні «Опук» російська армія відпрацьовувала висадку повітряного і морського десанту за участі двох батальйонів й артилерії. Після навчань військові підрозділи залишились в районі полігону. До них приєднались ще 5 батальйонів.

За даними ЗСУ, на окупованому Донбасі розгорнуті 14 полків російської армії у складі 28 тисяч військових. Ними керують кадрові офіцери РФ. Ці полки діють за підтримки російських регулярних військ.

На сході України перебуває також апарат військових радників та інструкторів у складі 2 тисяч осіб. Вони готують розвідників.

У Ростовській області Росії додатково утримуються до 12 батальйонних тактичних груп з терміном готовності 1-2 доби, що дає можливість швидко реагувати на можливі дії української армії.

Головнокомандувач зазначив, що пріоритетне завдання російських військ на Донбасі – підтримання бойової готовності шляхом постійних тренувань і накопичення матеріальних запасів.

З початку року на окуповані території Донецької і Луганської областей з Росії завезли близько 19 тис. тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілів, 3 танки, реактивні систем залпового вогню і спецтехніка.

За словами Хомчака, війська РФ постійно провокують українських бійців, ведучі вогонь з населених пунктів, об’єктів критичної інфраструктури, культурних та релігійних об’єктів.

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