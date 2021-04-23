Росія заявила про початок відведення своїх військ від українських кордонів

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази. Про це інформує російський «Інтерфакс» з посиланням на оборонне відомство РФ, передає УП.

У Міноборони РФ повідомили, що 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, «приступили до повернення в пункти постійної дислокації».

«На цей час військові підрозділи і з’єднання роблять марші на залізничні станції навантаження і аеродроми, йде погрузка на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, останнім часом Росія стягує війська до кордону з Україною під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань. За даними ЗМІ, Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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Згодом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення заходів з перевірки військ РФ у Південному та Західному військових округах. З 23 квітня російські військові мають повертатися на місця постійної дислокації.

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