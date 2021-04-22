Депутати підтримали ідею Садового взяти під опіку лікарню «Укрзалізниці»

З подачі міського голови Андрія Садового сесія Львівської міськради погодилась прийняти на свій баланс лікарню «Укрзалізниці», що на вул. Огієнка. У у четвер, 22 квітня, ухвалу приймали з голосу, «за» проголосували 57 депутатів, передає Львівський портал.

Спочатку мерія збиралась прийняти ухвалу, якою б безоплатно передала у власність Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті 50 кисневих концентраторів. Вони потрібні медзакладу для лікування хворих на коронавірус. Загалом тут є 120 ліжок для таких пацієнтів зі Львова та області.

Міський голова Львова Андрій Садовий здивувався такому проєкту рішенню, оскільки думав, що кисневі концентратори лікарні нададуть в оренду.

Начальниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька пояснила, що термін придатності концентраторів становить лише один рік, а зважаючи на невідому ситуацію з пандемією, повертати їх потім уже не буде сенсу.

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Відтак Андрій Садовий, який раніше вже заявляв про бажання взяти лікарню «Укрзалізниці» на баланс міста, вирішив подати цю ситуацію з концентраторами як перше капіталовкладення з боку мерії.

«Трудовий колектив звернувся до нас і каже: «Візьмість нас до міста, ми хочемо бути міською лікарнею». Тому я пропоную внести зміни в ухвалу і додати пункт про звернення до уряду та «Укрзалізниці» щодо передачі цієї лікарні містові. Тобто ми звернемось до них і буде відразу перший крок від нас – безоплатна передача 50 кисневих концентраторів. Оце є жест», – сказав міський голова Львова.

В ході обговорення депутати-юристи відкоригували пропозицію мера, тож зміст ухвали змінювали з голосу. Зрештою обранці громади дійшли до висновку, що Львівська міська рада дає свою згоду на прийняття лікарні «Укрзалізниці» на свій баланс, а разом із тим передає їй 50 кисневих концентраторів.

Зазначимо, що прийняте рішення не означає, що місто вже забирає медзаклад у своє підпорядкування. Для цього ще мають бути відповідні погодження з боку Кабміну та «Укрзалізниці».

Лікарня на вул. Огієнка, 5 є базовим медичним центром «Львівської залізниці». До її складу входять стаціонар на 515 ліжок з цілодобовим наданням планової та ургентної допомоги, поліклініка для дорослих і дітей, Міждорожній консультативно-діагностичний центр, Міждорожні центри здоров’я жінки, ендохірургії та урології.

Влітку минулого року стало відомо, що Центр охорони здоров’я «Укрзалізниці» нібито хоче перепрофілювати підпорядковані їй лікарні на виробничі підрозділи. Йшлося також і про Львівську залізничну лікарню. Втім наразі про подібні наміри більше нічого не чути.

Додамо, що Львівська залізнична лікарня працює понад 80 років. Під час «Євро-2012» європейські експерти визначили її як медичний заклад, який відповідав усім стандартам, необхідним для обслуговування гостей і учасників чемпіонату.

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