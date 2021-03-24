ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий хоче опікуватись лікарнею «Укрзалізниці»

Наталя Дуляба

|

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про готовність міста взяти на свій баланс Львівську клінічну лікарню на залізничному транспорті, що на вул. Огієнка. Про це він розповів під час брифінгу у середу, 24 березня, передає Львівський портал.

Розповідаючи про забезпечення львівських лікарень киснем, Андрій Садовий відзначив, що частину кисневих концентраторів, які місто має придбати найближчим часом, віддадуть залізничній лікарні. У медзакладі погодились створити резерв для прийому хворих на Covid-19.

При цьому мер наголосив, що Львів готовий взяти цю лікарню під свою опіку: «Ми взагалі готові брати на баланс міста залізничну лікарню, бо сьогодні вона є «в повітрі». Залізниця її ніби не хоче, держава не хоче фінансувати, тож ми готові її забирати для міста».

Зазначимо, що лікарня на вул. Огієнка, 5 є базовим медичним центром «Львівської залізниці». До її складу входять стаціонар на 515 ліжок з цілодобовим наданням планової та ургентної допомоги, поліклініка для дорослих і дітей, Міждорожній консультативно-діагностичний центр, Міждорожні центри здоров’я жінки, ендохірургії та урології.

Реклама партнерів

Влітку минулого року стало відомо, що Центр охорони здоров’я «Укрзалізниці» нібито хоче перепрофілювати підпорядковані їй лікарні на виробничі підрозділи. Йшлося також і про Львівську залізничну лікарню. Наразі про подібні наміри більше нічого не чути.

Додамо, що Львівська залізнична лікарня працює понад 80 років. Під час «Євро-2012» європейські експерти визначили її як медичний заклад, який відповідав усім стандартам, необхідним для обслуговування гостей і учасників чемпіонату.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...