Садовий хоче опікуватись лікарнею «Укрзалізниці»

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про готовність міста взяти на свій баланс Львівську клінічну лікарню на залізничному транспорті, що на вул. Огієнка. Про це він розповів під час брифінгу у середу, 24 березня, передає Львівський портал.
Розповідаючи про забезпечення львівських лікарень киснем, Андрій Садовий відзначив, що частину кисневих концентраторів, які місто має придбати найближчим часом, віддадуть залізничній лікарні. У медзакладі погодились створити резерв для прийому хворих на Covid-19.
При цьому мер наголосив, що Львів готовий взяти цю лікарню під свою опіку: «Ми взагалі готові брати на баланс міста залізничну лікарню, бо сьогодні вона є «в повітрі». Залізниця її ніби не хоче, держава не хоче фінансувати, тож ми готові її забирати для міста».
Зазначимо, що лікарня на вул. Огієнка, 5 є базовим медичним центром «Львівської залізниці». До її складу входять стаціонар на 515 ліжок з цілодобовим наданням планової та ургентної допомоги, поліклініка для дорослих і дітей, Міждорожній консультативно-діагностичний центр, Міждорожні центри здоров’я жінки, ендохірургії та урології.
Влітку минулого року стало відомо, що Центр охорони здоров’я «Укрзалізниці» нібито хоче перепрофілювати підпорядковані їй лікарні на виробничі підрозділи. Йшлося також і про Львівську залізничну лікарню. Наразі про подібні наміри більше нічого не чути.
Додамо, що Львівська залізнична лікарня працює понад 80 років. Під час «Євро-2012» європейські експерти визначили її як медичний заклад, який відповідав усім стандартам, необхідним для обслуговування гостей і учасників чемпіонату.
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Наталя Дуляба