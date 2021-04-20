В центрі Львова розбирають аварійну частину палацу Бесядецьких

У центрі Львова готують до реставрації палац Бесядецьких, що розташований на пл. Галицькій, 10. Частина будівлі є в аварійному стані, тому її почали розбирати. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті архітектури та містобудування ЛОДА.

Палац Бесядецьких, який «схований» за брамою біля Галицького ринку, належить ЛНУ ім. Івана Франка. Ще наприкінці 2018 року виш отримав містобудівну документацію на реставрацію пам’ятки, втім перші підготовчі роботи розпочались лише зараз.

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Як розповів проректор Франкового університету Роман Дац, східна частина палацу вже тривалий час є в аварійному стані, тож аби уникнути подальшої руйнації та можливих нещасних випадків, занедбане «крило» будівлі розбирають. Зараз тут проводять протиаварійні роботи, а поки сам проєкт коригують, пам’ятку готують до реставрації.

За даними ЛОДА, виш має дозвіл на проведення протиаварійних робіт від Інспекції держархбудконтролю. Міністерство культури такого дозволу зі свого боку не надало, хоч саму реставрацію пам’ятки погодило.

«Пам’ятка перебуває в критичному стані, її необхідно терміново реставрувати, а розібрані флігелі відтворити відповідно до їхнього попереднього вигляду. Університет має всі погодження, зокрема від Міністерства культури, є дозвіл ДАБІ. Але ще немає дозволу на виконання робіт від Мінкульту», – зауважив начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик.

Зазначимо, ЛНУ ім. Івана Франка хоче вивести з аварійного стану східну частину палацу Бесядецьких і відреконструювати його приміщення під інноваційну науково-освітню діяльність університету. Для реалізації цього проєкту мали знайти інвесторів, які готові будуть вкласти близько 50 млн грн і при цьому отримати в користування частину приміщень.

Попередньо розроблений проєкт скерували на коригування, після цього він має пройти обговорення на консультативній раді при Львівській ОДА і тоді ще раз отримати дозвільні документи на реставрацію.

Попередній проєкт реставрації, який зараз доопрацьовують

Довідково:

Палац Бєсядецьких, пам’ятка архітектури національного значення, розташований на площі Галицькій, 10. Він є єдиним палацом XVIII століття садибного типу у Львові.

Дата будівництва палацу дотепер невідома. Науковці припускають, що його могли звести у 1740-х роках. Колись у палаці жили різні заможні львів’яни, за радянських часів він був науковою бібліотекою, а в часи незалежності – оселею для безхатьків і громадською вбиральнею. Із 2002 року палац Бєсядецьких належить ЛНУ ім. Івана Франка.

Тривалий час пам’ятка є у занедбаному стані. Вона огороджена муром, а при вході на брамі потрібно вводити спеціальний код, який знають лише мешканці хостелу, дорога до якого пролягає територією палацу. Відразу біля входу до палацу Бєсядецьких зараз торгують квітами.

Про реконструкцію палацу Бесядецьких говорили ще у 2017 році, коли Інститут «Укрзахідреставрація» розробив проєкт, який передбачав відхід від автентичного вигляду будівлі і надбудову третього поверху. Вартість всіх робіт тоді становила 22-25 млн грн.

Втілити в життя цей проєкт не вдалось, оскільки оновлені Державні будівельні норми вже не дозволяють відхід від автентичного вигляду пам’ятки. Детальніше про ситуацію довкола палацу Бесядецьких читайте тут.

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Фото: ЛОДА, мережа Інтернет