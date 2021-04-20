Транзитне кільце навколо Львова: триває будівництво моста через річку Желдець

Навколо Львова створюють транзитне кільце. Наразі у межах реконструкції автомобільної дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка дорожники перебудовують міст через річку Желдець. Як відбуваються ремонтні роботи, показали у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Мостовики завершили монтаж та обмонолічування балок на мості через річку. Крім цього, на 70% виконано роботи з бетонування конусів.

«У ході реконструкції дороги Т-14-25 на відтинку Жовква – Кам’янка-Бузька перебудовуємо мостовий перехід. Після реконструкції переправа відповідатиме європейським стандартам. Вона стане ширшою до 8 метрів, а довжина її сягатиме 25 метрів», – зазначив керівник служби Олег Береза.

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Зазначимо, що на сьогодні тривають роботи з влаштування відсипки піску, лежнів та перехідних плит на одній із опор (№0) та стартують роботи із в’язання арматури на накладну плиту.

Будівництво транзитного кільця здійснюється у межах державної програми «Велике будівництво».

Львівський портал писав, що довкола Львова з’являться два транзитні кільця.

Раніше частина відремонтованої дороги у напрямку Крехова розвалилася.

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