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Неприпустимо через день народження нехтувати карантином, – Степанов

Ольга Денисяка

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі неприпустимо порушувати карантин та заради святкувань відкидати будь-які обмеження. Про це він заявив під час брифінгу 20 квітня.

«Незважаючи на те, що ситуація стабілізувалась, ми не маємо права нехтувати протиепідемічними правилами й рекомендаціями. Неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди відкидають правила, підпільно працюють ресторани та інші заклади. Цим особам хочу нагадати, що ви наражаєте на небезпеку людей, які поряд із вами. Це може стати причиною смерті. COVID-19 не обирає за соціальним статусом. Він однаково заражає кожен організм», – наголосив Степанов.

Як пишу УП, такій заяві міністра передувало святкування дня народження дружини нардепа від «Слуги народу» й ресторатор Миколи Тищенка Алли Барановської. За даними ЗМІ, в готелі Fairmont на Поштовій площі у Києві (центр столиці) було декілька десятків гостей, зокрема чиновників, гості заходили у готель без масок попри локдаун, разом дивилися на салют. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

Зазначимо, у неділю, 18 квітня, у львівському ресторані Park. Art of Rest влаштували гучну та масову вечірку.  Поліцейські відкрили через це кримінальне провадження, а міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення  про закриття цього закладу до кінця карантину.

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Нагадаємо, у Львові карантин діятиме щонайменше до 4 травня.  Також Львів та область перебуває у «червоній зоні». Відтак в області під забороною є масові заходи, робота закладів культури та ТРЦ. Проте з 19 квітня у Львові все ж послабили деякі обмеження. Йдеться про роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

Попри це, у Львові низка закладів все ж порушують карантинні обмеження. Так, через порушення карантину міська комісія ТЕБ і НС вже закрила понад 30 закладів. Серед них – 20 нічних клубів.

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