Вечірка у львівському ресторані під час карантину: поліція відкрила кримінал

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення карантину у ресторані у ресторані Park. Art of Rest, що знаходиться у Парку культури імені Б. Хмельницького у Львові.

Зазначимо, у неділю, 18 квітня, у львівському ресторані Park. Art of Rest влаштували гучну та масову вечірку. Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили повідомлення про це святкування.

«Правоохоронці провели з адміністрацією закладу роз’яснювальну бесіду про не дотримання протиепідемічних вимог та склали адміністративний протокол на керівництво ресторану, проте, незважаючи на це, святкування продовжилось», – кажуть у поліції.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

19 квітня під час міської комісії ТЕБ і НС прийняли рішення про закриття цього закладу до кінця карантину.

Додамо, ресторан Park. Art of Rest належить сім’ї Дубневичів.

Нагадаємо, у Львові карантин діятиме щонайменше до 4 травня. Також Львів та область перебуває у «червоній зоні». Відтак в області під забороною є масові заходи, робота закладів культури та ТРЦ. Проте з 19 квітня у Львові все ж послабили деякі обмеження. Йдеться про роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

Попри це, у Львові низка закладів все ж порушують карантинні обмеження. Так, через порушення карантину міська комісія ТЕБ і НС вже закрила понад 30 закладів. Серед них – 20 нічних клубів.

Додамо, станом на 19 квітня у Львові та області зареєстровано 123 397 випадків COVID-19, 490 з яких виявили з минулу добу.

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Фото: Валентина Панфілова

Відео: Андрій Москаленко