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Через порушення карантину у Львові закрили 20 нічних клубів

Ольга Денисяка

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Через порушення карантинних обмежень міська комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу 20 нічних розважальних закладів у Львові. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Москаленка, 31 березня моніторингові групи обстежили понад 300 об’єктів господарської діяльності, у деяких виявили ряд порушень. Сьогодні провели зустріч з представниками нічних розважальних закладів, чиї заклади продовжували працювати попри локдаун у місті.

Зокрема, комісія вирішила  закрити 20 нічних закладів, які продовжували працювати попри карантин:

  • Fashion Club
  • Faces
  • Rafinad,
  • Split Club
  • Malevich
  • Шоу-бар «Ерос»
  • «Білий кролик»
  • De Luxe
  • «Галерея лицарів»
  • «Занзібар»
  • «Одеон»
  • «Левел-Рум»
  • Fest Republic
  • HiresH Night Club
  • «Клауд»
  • Ресторан-пивоварня «Старгород»
  • шоу-бар «Казанова»
  • Арт-кафе «Арт-хол»
  • Бар RestBar13
  • «Клуб»

Комісія отримала інформацію про порушення карантину на оптовому ринку «Шувар», у супермаркеті «Сільпо» та на ринку «Галицьке перехрестя». Власники цих підприємств отримали попередження і якщо вони не усунуть вказаних порушень, то їм заборонять працювати. Також попередження отримали кав’ярня «Seven heaven» ТЦ «Інтер-Сіті» (просп. Червоної Калини, 62а) та магазин «Аксесуари до мобільних телефонів» у ТРЦ Victoria Gardens.

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Також комісія ТЕБ і НС заборонила закладам харчування, що працюють на виніс, продавати алкоголь на розлив.

Комісія дозволила Львівському міському центру реабілітації «Джерело» із 5 квітня надавати послуги комплексної реабілітації та раннього втручання винятково по запису та з дотриманням карантинних вимог; надавати послуги денного догляду для дітей та осіб з інвалідністю в групах не більше 10 людей, відповідно до графіку та з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, раніше через порушення карантинних обмежень міська комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу низки магазинів, кафе та клубів у Львові.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

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