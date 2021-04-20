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Львівщина отримає 44 млн на закупівлю кисневих концентраторів

Вероніка Рой

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На закупівлю кисневих концентраторів для лікарень Львівщини, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19, з державного бюджету виділено 44 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Завдяки цим коштам більше 2 тисяч хворих зможуть одночасно отримувати кисневу терапію.

В минулому році з державного бюджету Львівщина отримала 105 млн грн на забезпечення подачі кисню до закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19. Це дало можливість забезпечити киснем понад 80% ліжкового фонду.

Загалом з 4775 ліжок, облаштованих на Львівщині для хворих на COVID, 4300 забезпечені киснем.

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Нагадаємо, у березні до Львова прибуло 190 кисневих концентраторів для лікування кисневозалежних пацієнтів. Їх передали 1-шій, 5-тій і 8-мій міській лікарні, міській дитячій лікарні й лікарні Львівської залізниці. На цю закупівлю Львів виділив 4,3 млн грн.

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