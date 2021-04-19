Дубневичі продають землю біля «Арени Львів» майже за 2 млн доларів

Родина Дубневичів продає більше 3 га землі у селі Зубра, що відразу межує зі Львовом. Ділянки, розташовані біля «Арени Львів», продають майже за 1,9 млн доларів. Про це пишуть Наші гроші.Львів.

Про продаж землі відразу біля Львова стало відомо з огошення, яке ще наприкінці березня опублікували на платформі Olx.ua. Йдеться про сім земельник ділянок загальною площею 3,6 га. Їх продають під комерцію, зокрема в оголошенні вказано, що тут є найоптимальніші умови для будівництва логістичного комплексу.

Ці земельні ділянки мають сільськогосподарське призначення, однак продавець стверджує, що цільове призначення землі можна змінити відповідно до діяльності покупця. Крім того, можливий розгляд цікавого інвестиційного проєкту з підписанням довготривалого договору оренди та реалізації об’єкта нерухомості «під ключ», від розробки проектної документації – до впровадження в експлуатацію.

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Власників вказаних земельних ділянок вдалося встановити завдяки прінт-скріну із Публічної кадастрової карти. Більшість із зображених ділянок із 2018-2019 років належать синам Богдана і Ярослава Дубневича – Павлу та Юрію.

Раніше власниками ділянок були самі Ярослав та Богдан Дубневичі, оскільки аналогічні за площею наділи в Зубрі редакція знайшла в їхніх старих деклараціях. Наприклад, Ярослав Дубневич декларував ділянки площею 0,7346 га, 0,622 га, 0,3079 га і 0,1251 га. Наділами такої ж площі тепер володіє його син Юрій Дубневич. Всі ділянки перейшли в його власність 11 листопада 2019 року.

Як писав Львівський портал, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада дала згоду на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича. Із нардепа зняли депутатську недоторканність. Тоді ж йому повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За даними слідства, він завдав збитки державі на понад 93 млн грн.

Натомість Богдан Дубневич зараз є головою Солонківської ОТГ. Взимку підприємство, яке належить синам братів Дубневичів, очищало територію цієї громади від снігу за 200 тисяч грн.

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