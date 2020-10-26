Богдан Дубневич заявив про перемогу на виборах голови Солонківської ОТГ

Колишній нардеп Богдан Дубневич, який балотувався на голову Солонківської ОТГ, заявив про свою перемогу на виборах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Про свою перемогу на виборах голови Солонківської ОТГ Богдан Дубневич повідомив ще вранці 26 жовтня. При цьому офіційних результатів виборів ЦВК ще не оприлюднила.

«Дорога Солонківська громадо! Я щиро вдячний за кожен ваш голос, усім селам ОТГ за довіру, підтримку і спільну перемогу. Дякую команді однодумців, що старалася і навіть тим, хто в нас не вірив, бо це ще більше стимулювало до результату. Я прекрасно розумію, який обов’язок несу перед усіма вами: працювати і розвивати, щоб Солонківська ОТГ стала найкращою громадою в Україні», – написав Богдан Дубневич.

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Як пише Zaxid.net, посилаючись на власні джерела у штабах кандидатів на голову Солонківської ОТГ, Богдан Дубневич набрав набрав 51,3% голосів. Натомість чинний голова ОТГ Віталій Ткачук набрав близько 29%, а кандидатка від партії «Голос» Надія Баволяк отримала 19% голосів.

Зазначимо, що до складу Солонківської ОТГ входять 12 населених пунктів, зокрема й село Зубра, де народився Богдан Дубневич. Об’єднана громада розташована поруч зі Львовом.

Сам 58-річний Богдан Дубневич був депутатом Львівської облради і двічі – депутатом Верховної Ради України. Торік на дострокових парламентських виборах Дубневич програв у 118 виборчому окрузі (частина Львова + Пустомитівщина) кандидатці від «Голосу» Галині Васильченко.

Як повідомляв Львівський портал, Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав – одіозні політики. Саме їх вважають головними отримувачами коштів Укрзалізниці, оскільки бізнесмени володіють своєрідною монополією під час держзакупівель. Лише за 2016 рік підприємства Дубневичів заробили на залізниці майже 1 мільярд гривень.

Ще до набуття мандату депутата Верховної Ради Богдан і Ярослав Дубневичі заснували корпорацію «КРТ», що займається виробництвом деталей для залізниці. Правоохоронці встановили, що протягом 2016-2017 років ця компанія співпрацювала з фіктивною фірмою, щоб ухилитись від сплати податків.

Та не залізницею єдиною. На початку 2018 року НАБУ затримало посадовців трьох компаній, яких підозрюють у заволодінні газу на понад 1,4 мільярда гривень. Бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Дубневичі.

Також рух «Чесно» називав Богдана Дубневича кнопкодавом, він є фігурантом більше сорока антикорупційних розслідувань.

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