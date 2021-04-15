Зеленський призначив нового голову Яворівської РДА

Головою Яворівської районної державної адміністрації призначили Коминського Ярослава Григоровича. Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський у середу, 14 квітня, передає Львівський портал.

«Призначити Коминського Ярослава Григоровича головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними на сайті «Чесно», у 2015 році він балотувався до Львівської міської ради від партії «Народний контроль» у Сихівському районі, однак не пройшов. Торік також намагався стати депутатом Львівської міськради від партії «Варта» і знову безуспішно.

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Працює головним юристом у АО «Ростоцька Довбуш та партнери» також є волонтером «Народної самооборони Львівщини». Орім цього, керує фермерським господарством «Малехівське».

У своїй декларації він вказує, що володіє будинком та чотирма земельними ділянками у Пустомитівському районі, а також квартирою у Львові.

Всі його задекларовані доходи за 2020 рік – це 57 тисяч гривень зарплати у «Адвокатське об’єднання Ростоцька Добош та партнери». Незважаючи на це, минулого року він придбав автомобіль BMW X5 за 325 тисяч гривень. Готівкою зберігає 100 тисяч гривень та 3 тисячі доларів.

Зазначимо, що раніше Яворівську РДА очолював Юрій Шпак. Він перебував на посаді голови Яворівської РДА майже чотири місяці – з 28 вересня 2020 року. Поперднім керівником районної адміністрації був Андрій Шумський, який помер торік у липні на 42 році життя.

Нагадаємо, що процес реорганізації РДА стартував наприкінці 2020 року в межах реформи децентралізації. Так, в Україні вже скоротили кількість районів з 490 до 136. Відповідно, тепер суттєво поменшає районних державних адміністрацій: з 320 їх буде трохи більше 100.

Раніше на Львівщині було 20 районів та 20 РДА відповідно. Згодом кількість районів скоротили лише до семи, втім їхні території стали більш укрупленими. Детальний поділ Львівської області на сім районів можна переглянути за цим посиланням.

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Фото: Facebook/ Ярослав Коминський