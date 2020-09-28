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Зеленський призначив нового голову Яворівської РДА

Вероніка Рой

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У понеділок, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський призначив головою Яворівської державної адміністрації Юрія Шпака. Про це йдеться у розпорядженні глави держави.

 

«Призначити Шпака Юрія Анатолійовича головою Яворівської районної державної адміністрації Львівської області», – йдеться у документі.

Юрій Шпак був керівником справ виконавчого комітету Миколаївської міськради. Згодом став заступником голови Миколаївської РДА.

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Згідно із декларацією, Юрій Шпак має квартиру у Львові на 61,6 кв.м. Його дружина та донька володіють квартирою та нежитловим приміщенням у Львові, а також кімнатою у Яворові. Також Юрій Шпак має автомобіль автомобіль Skoda Yeti 2012 року випуску.

У 2019 році Юрій Шпак заробив 370 тисяч гривень у Миколаївській міській раді. Крім цього минулоріч заробив понад 8 тисяч гривень зарплати за сумісництвом у Львівська « Європейський університет». Також новий голова Яворівської РДА задекларував понад 205 тисяч пенсії.  У банку зберігає 350 тисяч гривень.

Нагадаємо, цьогоріч у липні на 42 році життя відійшов у вічність голова Яворівської райдержадміністрації Андрій Шумський.

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