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Українців із постковідним синдромом направлятимуть у санаторії

Наталя Дуляба

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Українці, які зустрілися з важкими наслідками після коронавірусу, з так званим постковідним синдромом, зможуть пройти реабілітацію у санаторіях. Відповідні скерування будуть виписувати сімейні лікарі. Про це на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

У МОЗ взялися за пацієнтів, які, перехворівши на коронавірус, зустрілися з так званим постковідним синдромом. За словами посадовиці, в Україні щоразу більшає людей, які після одужання скаржаться на погіршення стану здоров’я.

«На жаль, чимало пацієнтів зустрічаються з цілим букетом скарг і симптомів, порушень здоров’я, які медики трактують як нову нозологію, так званий «постковідний синдром». Наслідки коронавірусної хвороби у багатьох людей інколи є настільки серйозними, що вимагають ще тижнів та місяців реабілітації. Адже цей новий непрогнозований і незрозумілий вірус вражає не лише легені, але й інші органи та системи, зокрема серцево-судинну і нервову, психоемоційну сферу пацієнта», – пояснила Ірина Микичак.

Відтак у міністерстві охорони здоров’я зараз розробляють єдиний держстанадрт реабілітації пацієнтів із постковідним синдромом. Таку медичну допомогу надаватимуть як в амбулаторних, так і в стаціонарних медзакладах.

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При цьому українці, які перенесли середню чи важку форму коронавірусу, зможуть пройти курс реабілітації й у спеціалізованих санаторіях.

«Міністр Максим Степанов доручив обласним департаментам охорони здоров`я розгорнути мережу закладів охорони здоров’я, у тому числі й санаторно-курортних, де наші громадяни, котрі перенесли середню чи важку форму захворювання на Covid-19, зможуть отримати реабілітаційну допомогу. Профільних пацієнтів також прийматимуть спеціалізовані санаторії МОЗ України. Завдяки такій мережі лікувальних закладів за скеруванням сімейного лікаря постковідні пацієнти отримуватимуть реабілітаційну допомогу», – додала Ірина Микичак.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему.

Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьох хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

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