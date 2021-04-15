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До Львова приїде прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 16 квітня, до Львова приїде прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Міська комісія надзвичайних ситуацій у п’ятницю буде вирішувати питання послаблення карантинних обмежень у Львові. Зокрема, мова йде відновлення роботи ринків, відкриття літніх майданчиків та початкової школи. В цей же день до Львова приїде і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, з яким також обговорять епідситуацію у місті.

«Прохання людей теж можна зрозуміти, адже локдаун вже довго. Це були представники ринків, а ринки, відповідно до вимог «червоної» зони, не мають права працювати. Це не міська рада собі придумала, є рішення уряду про впровадження карантину «червоної» зони у Львові і ми повинні його виконувати. Жодним чином ми не можемо на це рішення вплинути. Якщо показники будуть мати таку ж тенденцію до зменшення, то сьогодні на штабі ми розглянемо ці питання, завтра попередньо має бути комісія з питань ТЕБ і НС. Також завтра у Львові буде прем’єр-міністр, будемо обговорювати питання зони міста Львова. Сподіваємось, що показники будуть зменшуватись, львів’яни будуть одужувати і ми будемо показувати приклад усій Україні», – цитує Євгена Бойка пресслужба ЛМР.

Детальної інформації про візит прем’єр-міністр поки що не оприлюднили.

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Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. З 25 березня Львівщину перевели до «червоної зони».

Під час локдауну у Львові заклади громадсього харчування працюють лише на виніс, усі масові заходи заборонені, а школярі навчаються дистанційно. Також міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів.

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