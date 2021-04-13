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У Львові відклали послаблення карантину

Ольга Денисяка

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13 квітня міський штаб з протидії коронавірусу вирішив не послаблювати карантин у Львові. Зокрема, мова йшла про роботу ринків та навчання учнів початкової школи. Про це заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, наразі показники захворюваності не дозволяють послабити карантин, відтак штаб повернеться до цього питання у четвер, 15 квітня.

«Ми розглядали питання можливого послаблення карантину, однак станом на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемось у четвер», – розповів Андрій Москаленко.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в четвер у Львові розглянуть можливість відновлення роботи промислових ринків, літніх терас та офлайн навчання у початковій школі.

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«Упродовж наступних днів спостерігаємо за динамікою захворювання та госпіталізацій. Якщо кількість зменшиться або принаймні не зростатиме, то в четвер розглянемо можливість відновлення роботи промислових ринків, літніх терас та офлайн навчання у початковій школі», –  написав він у Facebook.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

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