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У Львові відновили ще одну вхідну браму. Фото до і після

Наталя Дуляба

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В житловому будинку на вул. Пекарській, 47 відреставрували старовинні металеві двері. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Як розповідають реставратори, ці металеві двері на вул. Пекарській збереглися у непоганому стані. Втім для того, аби вони прослужили ще довго, таки довелося попрацювати.

«Аби металеву браму зберегти на тривалий час, її потрібно було відреставрувати. У цій брамі ми поставили нові заклепки, а двері довелося частково розібрати та вирівняти деякі елементи. Особливо у нижній частині, де вони були пошкоджені найбільше», – розповів реставратор Ярослав Пащак.

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Раніше вхідну браму замалювали чорною фарбою. Але під час роботи реставратори з’ясували, що її автентичний колір – червоний.

«Ми розчистили шари фарби та виявили автентичний червоний відтінок дверей, який і відновили. А ще ці двері цікаво оздоблені склом трьох кольорів: медове, червоне та зелене. Його красу тепер добре видно», – зауважив Ярослав Пащак.

Всі роботи обійшлися у 74 107 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини

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