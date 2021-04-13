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Львівщина поки не готова виходити з «червоної зони», – головний медик області

Вероніка Рой

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Ситуація з коронавірусною інфекцією на Львівщині досі залишається напруженою. На лікарняні ліжка продовжують потрапляти люди молодого віку без супутніх захворювань, а завантаженість лікарень – на досить високому рівні. Тож про послаблення карантинних обмежень чи вихід Львівщини з «червоної зони» поки не йдеться. Про це у вівторок, 13 квітня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За словами посадовця, ситуація в області залишається достатньо напруженою, але абсолютно контрольованою.

«Ми надалі констатуємо факт, що за медичною допомогою звертаються та потребують госпіталізації пацієнти достатньо молодого віку – від 35 років та старші, які абсолютно без супутніх патологій. Вони мають перебіг коронавірусної хвороби середнього ступеня тяжкості, а також  присутні важкі пневмонії», – каже Орест Чемерис.

Він відзначає, що Львівщина поки має достатньо високі показники по захворюваності на коронавірус. Посадовець стверджує, що область поки не готова виходити з «червоної зони».

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«Львівщина за трьома показниками увійшла до «червоної зони». Зараз за усіма цими показниками ми – на достатньо високому рівні. Зауважу, що рішення про послаблення карантину приймає лише державна комісія ТЕБ і НС. Зараз динаміка є стабільною, але говорити про те, що захворюваність йде на спад  і найближчим часом ми вийдемо з «червоної зони», точно не приходиться», – додав Орест Чемерис.

Додамо, що рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном зниження показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

Нагадаємо, протягом 12 квітня на Львівщині виявили 838 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень внаслідок інфекції  26 людей померли. За увесь час по Львівській області COVID-19 підтверджено у 118 577 осіб. Лікарні області на понад 68% завантажені хворими на коронавірус.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня.

Втім вже з 25 березня державна комісія ТЕБ і НС перевела Львівщину до «червоної зони».

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