Ремонт вулиці Лисенка планують завершити до кінця червня

У Львові триває ремонт вулиці Лисенка: на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. Лісної. Повністю завершити роботи планують цьогоріч у червні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ремонт на вулиці Лисенка на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. Лісної стартував торік у вересні. Минулого року підрядна організація ТОВ «Будівельні споруди міста» замінила усі комунікації, а цього року приступила до мощення тротуарів та проїзної частини вулиці.

Дорожники забрукували тротуар і стелять бруківку на проїзній частині вулиці. Зазначимо, дорогу на Лисенка викладають бруківкою, що залишилася після реконструкції вулиці Богдана Хмельницького.

«Це досить складний об’єкт: тут дуже глибоко закладена каналізаційна мережа – до 5−7 метрів. Каналізаційний колектор і водопровід потребували повної заміни. Відповідно минулого року підряднику вдалося замінити усіх інженерних мереж. А саме: заміну водопроводу із заміною запірної арматури та водопровідних вводів до будинків, встановлення пожежних гідрантів, заміну загальносплавного каналізаційного колектора та каналізаційних випусків від будинків та випусків із дощових ринв, заміну всіх оглядових колодязів, дощоприймачів та зношеної дощової каналізації. Також були замінені мережі електро- і газопостачання. А вже цього року приступили до облаштування дорожнього одягу», – розповіла в.о. голови Личаківської РА Оксана Пригода.

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Загальна вартість капітального ремонт вул. Лисенка на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. Лісної становить понад 14 млн грн. За сприятливих погодних умов ремонтні роботи плануємо завершити до кінця червня цього року.

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Фото: ЛМР