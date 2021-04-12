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У Львові планують послабити карантин

Юлія Осим

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До завтра у Львові планують прийняти рішення щодо послаблення карантинних обмежень. Зокрема, йдеться про роботу ринків та навчання учнів початкової школи. Ппро це заявив мер Андрій Садовий, передає пресслужба ЛМР.

Попри те, що суттєвого зменшення хворих на коронавірус та госпіталізованих у медзакаладах не спостерігається, за словами міського голови, введений локдаун таки дав певний результат. Рішення щодо послаблення карантину у мерії мають намір прийняти до завтра.

«Добре, що ми таки ввели посилений карантин, бо це суттєво знизило темпи поширення і наша медична система не дала збою. Локдаун дав певний результат. Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в «червоній зоні», і є певні державні норми, що може працювати, а що ні. Також міський штаб з протидії коронавірусу сьогодні буде аналізувати ситуацію та всі показники. Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення ми зможемо прийняти лише завтра», – зазначив Андрій Садовий.

Також цього тижня у Львові хочуть збільшувати темпи вакцинації. Зокрема, щеплюватимуть комунальників та освітян.

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Нагадаємо, за останню добу на Львівщині підтвердили 590 нових випадків інфікування COVID-19, з них 410 – у львів’ян.

Водночас стаціонари міста та області заповнені на понад 71% хворими на коронавірус.

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