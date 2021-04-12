Понад 71% заповнених ліжок: у стаціонарах Львівщини не меншає хворих на COVID-19

За останню добу, 11 квітня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 117 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас заповненість ліжок у стаціонарах знову зросла і складає більше 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, за попередню добу коронавірусну інфекцію виявили у 590 мешканців області. Ще 846 осіб скеровано на самоізоляцію. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 963 осіб.

Станом на ранок понеділка у реанімації перебуває 235 людей, з них на апаратах ШВЛ – 58. Загалом у стаціонарах перебуває 3 434 (71,08 %), з них:

у ЛШМД – 565;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 346;

у 8 МКЛ – 279;

у Центрі легеневого здоров’я – 292;

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 212;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 203;

у Стрийській міській лікарні – 187;

у 1 МКЛ – 161;

у Стебницькій міській лікарні – 143;

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 109;

у 5 МКЛ – 108;

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 97;

у Буській ЦРЛ – 90;

у Рудківській лікарні – 86;

у Жидачівській ЦРЛ – 85;

у Перемишлянській ЦРЛ – 81;

у Пустомитівській ЦРЛ – 72;

у Жовківській ЦРЛ – 66;

у Сокальській ЦРЛ – 64;

у Самбірській ЦРЛ – 49;

у ЛОКЛ – 46;

у Старосамбірській ЦРЛ – 41;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 27;

у 1-му пологовому будинку – 25.

Від початку пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 117 739 осіб. Померло – 2 872. Одужали – 85 713 осіб.

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Нагадаємо, за останню добу коронавірус виявили ще у 590 мешканців області.

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