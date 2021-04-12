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Понад 71% заповнених ліжок: у стаціонарах Львівщини не меншає хворих на COVID-19

Юлія Осим

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За останню добу, 11 квітня, у медзаклади Львівщини госпіталізували 117 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Водночас заповненість ліжок у стаціонарах знову зросла і складає більше 71%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, за попередню добу коронавірусну інфекцію виявили у 590 мешканців області. Ще 846 осіб скеровано на самоізоляцію. Аналіз на ПЛР-дослідження вперше набрали у 963 осіб.

Станом на ранок понеділка у реанімації перебуває 235 людей, з них на апаратах ШВЛ – 58. Загалом у стаціонарах перебуває 3 434 (71,08 %), з них:

  • у ЛШМД – 565;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 346;
  • у 8 МКЛ – 279;
  • у Центрі легеневого здоров’я – 292;
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 212;
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 203;
  • у Стрийській міській лікарні – 187;
  • у 1 МКЛ – 161;
  • у Стебницькій міській лікарні – 143;
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 109;
  • у 5 МКЛ – 108;
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 97;
  • у Буській ЦРЛ – 90;
  • у Рудківській лікарні – 86;
  • у Жидачівській ЦРЛ – 85;
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 81;
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 72;
  • у Жовківській ЦРЛ – 66;
  • у Сокальській ЦРЛ – 64;
  • у Самбірській ЦРЛ – 49;
  • у ЛОКЛ – 46;
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 41;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 27;
  • у 1-му пологовому будинку – 25.

Від початку пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 117 739 осіб. Померло – 2 872. Одужали – 85 713 осіб.

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Нагадаємо, за останню добу коронавірус виявили ще у 590 мешканців області.

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