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У Дрогобичі безвісти зникла 11-річна дівчинка

Ольга Денисяка

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У Дрогобичі поліція оголосила в розшук безвісти зниклу 11-річну Катерину Яковів. Про це повідомляє Дрогобицький відділ поліції.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб, напій та у приміщенні

Дівчинка вийшла з дому зранку 11 квітня та досі не повернулася. Останній раз дівчинку бачили о 10:05 год. біля торгового магазину «АТБ» на вулиці Л.Українки.

Прикмети: ріст близько 130 см., волосся темне коротке.
Одягнена: у куртку червоного кольору, кофту білого кольору, темні джинси і біло-блакитні кросівки. З собою мала великий оранжевий рюкзак.

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Усіх, хто володіє інформацією про місце знаходження вищевказаної громадянки, просять зателефонувати за номером 0686295159, 0639567300 або 102.

На зображенні може бути: 1 особа та телефон

На зображенні може бути: 1 особа та у приміщенні

На зображенні може бути: одна або кілька осіб та люди стоять

Нагадаємо, що у 2020-му на Львівщині фактично щодня зникала одна дитина. Протягом року правоохоронці знайшли всіх 449 зниклих безвісти дітей.

Протягом першого місяця 2021 року на території області зникла 21 дитина. Поліції вдалося розшукати всіх.

Про те, як діяти, якщо ваша дитина не повернулась додому, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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