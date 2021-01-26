Менше ніж за місяць на Львівщині зникла 21 дитина

Менше ніж за місяць на території Львівщини зникла 21 дитина. Правоохоронцям вдалося знайти всіх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, протягом січня у територіальні підрозділи поліції на Львівщині зверталися щодо зникнення 21 дитини. Серед них було восьмеро малолітніх.

Правоохоронцям вдалося розшукати всіх цілими і неушкодженими. Жодних протиправних дій щодо них вчинено не було. Дітей повернули назад додому.

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«Закликаємо батьків: частіше спілкуйтеся із своїми дітьми, цікавтеся, з ким і де вони проводять дозвілля, завжди будьте з ними на зв’язку», – наголошують у поліції.

Зазначимо, що у 2020-му на Львівщині фактично щодня зникала одна дитина. Протягом року правоохоронці знайшли всіх 449 зниклих безвісти дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Львові розшукували 12-річну школярку. Знайшли її на другий день після зникнення.

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