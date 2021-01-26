ОСТАННІ НОВИНИ

Менше ніж за місяць на Львівщині зникла 21 дитина

Наталя Дуляба

|

Менше ніж за місяць на території Львівщини зникла 21 дитина. Правоохоронцям вдалося знайти всіх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, протягом січня у територіальні підрозділи поліції на Львівщині зверталися щодо зникнення 21 дитини. Серед них було восьмеро малолітніх.

Правоохоронцям вдалося розшукати всіх цілими і неушкодженими. Жодних протиправних дій щодо них вчинено не було. Дітей повернули назад додому.

Реклама партнерів

«Закликаємо батьків: частіше спілкуйтеся із своїми дітьми, цікавтеся, з ким і де вони проводять дозвілля, завжди будьте з ними на зв’язку», – наголошують у поліції.

Зазначимо, що у 2020-му на Львівщині фактично щодня зникала одна дитина. Протягом року правоохоронці знайшли всіх 449 зниклих безвісти дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Львові розшукували 12-річну школярку. Знайшли її на другий день після зникнення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...