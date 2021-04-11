Ляшко розповів, як за три тижні подолати коронавірус

Якщо всі носитимуть упродовж трьох тижнів маски, не знімаючи, в Україні коронавірусна хвороба буде подолана.

Як передає Укрінформ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

«Є дослідження CDC (Атланта, Центр з контролю та профілактики захворювань у США, – ред.) вони сказали, якщо б люди впродовж трьох тижнів носили всі маски не знімаючи, в нас коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби. Мийте руки і уникайте скупчення людей і при нагоді зробіть щеплення і не тільки від коронавірусної хвороби», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що рік тому, на початку запровадження карантинних обмежень, дуже важко було пояснити, навіщо потрібен карантин.

«Досить тяжко було пояснювати весною 2020 року, чому в нас жорсткий карантин. Люди не бачили хворого, і ніхто ні в кого з близьких не хворів. Сьогодні така ситуація, що вже за п’ять рукостискань ви будете знати якусь історію людини, яка перехворіла і перехворіла тяжко. Сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. І Чернігівська, і Чернівецька і Закарпатська області вже підходять до того, що найближчими днями – 3-4-5 днів і вони перейдуть з червоного рівня в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, це значить, що в них буде знято жорсткі карантинні обмеження», – запевнив головний санітарний лікар.

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Як повідомляв Львівський портал, у «червоній» зоні карантину заборонили ходити без масок у парках, скверах, вулицях та площах.

Зазначимо, Львівська область перейшла в так звану «червону зону» епідеміологічної небезпеки з 25 березня.

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