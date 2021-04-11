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До Закарпаття відновили рух поїздів

Ольга Денисяка

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З 11 квітня Укрзалізниця відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в Закарпатській області. Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив у Телеграм.

Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього відновлять 10 квітня з 18:00 год.

Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом наступних поїздів:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ,
  • №81/82 Ужгород-Київ,
  • №357/358 Київ-Рахів,
  • №17/18 Харків-Ужгород,
  • №15/16 Харків-Рахів,
  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород,
  • №107/108 Одеса-Ужгород,
  • №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ,
  • №134/133 Миколаїв-Рахів,
  • №26/25 Одеса-Рахів.

Львівський портал повідомляв, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червону» зону епіднебезпеки у Закарпатській області. Від 11 квітня тут діють обмеження «жовтої» зони карантину.

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