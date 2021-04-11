До Закарпаття відновили рух поїздів

З 11 квітня Укрзалізниця відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в Закарпатській області. Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив у Телеграм.
Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього відновлять 10 квітня з 18:00 год.
Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом наступних поїздів:
- №45/46 Ужгород-Лисичанськ,
- №81/82 Ужгород-Київ,
- №357/358 Київ-Рахів,
- №17/18 Харків-Ужгород,
- №15/16 Харків-Рахів,
- №4/3 Запоріжжя-Ужгород,
- №107/108 Одеса-Ужгород,
- №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ,
- №134/133 Миколаїв-Рахів,
- №26/25 Одеса-Рахів.
Львівський портал повідомляв, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червону» зону епіднебезпеки у Закарпатській області. Від 11 квітня тут діють обмеження «жовтої» зони карантину.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка