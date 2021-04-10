В Україні виявили ще понад 17 тисяч нових хворих на covid

Минулої доби, 9 квітня, в Україні виявили 17 463 нові випадки COVID-19. Водночас 10 722 пацієнти одужали, а 398 – померли від ускладнень. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Від початку пандемії в Україні виявили 1 841 137 випадків COVID-19, з них 1 405 826 людей одужали та 36 779 – померли від ускладнень.
Лабораторії 9 квітня зробили 122 181 тест на коронавірус. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.
Нові випадки виявили у:
- Київ – 175 872 (+1 605)
- Одеська область – 119 801 (+1 058)\
- Львівська область – 116 429 (+1 342)
- Харківська область – 115 790 (+1 343)
- Київська область – 105 585 (+1 133)
- Дніпропетровська область – 102 421 (+1 383)
- Запорізька область – 84 947 (+741)
- Івано-Франківська область – 81 674 (+134)
- Житомирська область – 77 493 (+560)
- Чернівецька область – 73 503 (+331)
- Хмельницька область – 73 196 (+764)
- Донецька область – 66 456 (+908)
- Сумська область – 64 615 (+677)
- Черкаська область – 64 280 (+764)
- Рівненська область – 63 290 (+535)
- Вінницька область – 62 697 (+438)
- Полтавська область – 61 285 (+764)
- Тернопільська область – 59 932 (+533)
- Закарпатська область – 57 436 (+225)
- Миколаївська область – 55 732 (+375)
- Волинська область – 50 776 (+512)
- Чернігівська область – 46 842 (+577)
- Херсонська область – 26 901 (+321)
- Луганська область – 19 425 (+263)
- Кіровоградська область – 14 759 (+177)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.
Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.
У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка