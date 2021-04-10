В Україні виявили ще понад 17 тисяч нових хворих на covid

Минулої доби, 9 квітня, в Україні виявили 17 463 нові випадки COVID-19. Водночас 10 722 пацієнти одужали, а 398 – померли від ускладнень. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 841 137 випадків COVID-19, з них 1 405 826 людей одужали та 36 779 – померли від ускладнень.

Лабораторії 9 квітня зробили 122 181 тест на коронавірус. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Нові випадки виявили у:

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Київ – 175 872 (+1 605)

Одеська область – 119 801 (+1 058)\

Львівська область – 116 429 (+1 342)

Харківська область – 115 790 (+1 343)

Київська область – 105 585 (+1 133)

Дніпропетровська область – 102 421 (+1 383)

Запорізька область – 84 947 (+741)

Івано-Франківська область – 81 674 (+134)

Житомирська область – 77 493 (+560)

Чернівецька область – 73 503 (+331)

Хмельницька область – 73 196 (+764)

Донецька область – 66 456 (+908)

Сумська область – 64 615 (+677)

Черкаська область – 64 280 (+764)

Рівненська область – 63 290 (+535)

Вінницька область – 62 697 (+438)

Полтавська область – 61 285 (+764)

Тернопільська область – 59 932 (+533)

Закарпатська область – 57 436 (+225)

Миколаївська область – 55 732 (+375)

Волинська область – 50 776 (+512)

Чернігівська область – 46 842 (+577)

Херсонська область – 26 901 (+321)

Луганська область – 19 425 (+263)

Кіровоградська область – 14 759 (+177)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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