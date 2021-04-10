У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі Ігорем Байталою

У суботу, 10 квітня, у Львові попрощалися із загиблим у зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігорем Байталою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом Ігор Байтала.

У загиблого залишилися батьки та двоє сестер. Жахливу звістку батьки Ігоря Байтали дізналися, якраз коли обоє захворіли на коронавірус.

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26-річний Ігор Байтала родом із Жидачівщині та проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Днями загинув у зоні ООС.

Додамо, що за останніми офіційними даними із початку війни на Донбасі загинули більше трьох сотень захисників зі Львівщини.

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Фото: ЛМР