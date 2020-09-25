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Від початку війни на Донбасі загинуло 317 захисників зі Львівщини

Соломія Головіна

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Від початку війни на сході України загинуло 317 захисників зі Львівщини. Зокрема, з початку цього року війна з російським окупантом забрала життя п’ятьох воїнів. Про це йдеться у відповіді департаменту соцзахисту населення Львівської ОДА на запит Львівського порталу.

 

Водночас зазначається, що після повернення зі зони АТО/ООС вже померло 382 воїни, з них 56 – у 2020 році.

Загалом із 2014 року до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення звернулись: 17 189 демобілізованих/звільнених учасників АТО (ООС); 1164 особи з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС, з них І група інвалідності – 34 особи; II група інвалідності – 242 особи; III група інвалідності – 888 осіб.

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