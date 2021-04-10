13 квітня в Україні можуть почати щеплювати китайською вакциною, – Ляшко

13 квітня в Україні можуть почати робити щеплення вакциною Coronavac, яку в країну завезли наприкінці березня. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, пише УП.

У понеділок, 12 квітня, вакцину Coronavac мають розвести з Києва по регіонах.Щеплення можуть почати 12 квітня, але, найімовірніше, це станеться 13 квітня.

Ляшко пояснив, що часовий проміжок між першою та другою дозою Coronavac складає 14-28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня.

Як повідомляв Львівський портал, 25 березня з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Реклама партнерів

Ця вакцина вже зареєстрована МОЗ України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.