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Виробляють кисень з повітря: у лікарні швидкої допомоги запрацювали дві кисневі станції

Юлія Осим

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У лікарні швидкої допомоги Львова запрацювали дві нові кисневі станції, які самостійно виробляють кисень з повітря. Обладнання американського виробництва. Відтепер лікарня забезпечуватиме себе приблизно половиною необхідного кисню. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР, передає Львівський портал.

Відтак, на цьому зекономлять більше мільйона гривень в місяць.

За словами завідувача відділення нефрології та діалізу лікарні швидкої допомоги Михайла Каленіководни, киснева станція подає 520 літрів кисню у хвилину. Тобто дві однакові за потужністю станції можуть подавати понад 1 000 літрів кисню.

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Зазначимо, що раніше лікарня купувала у Львівського хімічного заводу (єдиного постачальника) близько 4 тисяч кубів рідкого кисню, а тепер, відколи запрацювали кисневі станції, купуватиме вдвічі менше.

Кисень з нових станцій подаватимуть в операційні та у відділення інтенсивної терапії.

«Кисневі станції працюють за таким принципом: компресори з вулиці беруть повітря, наганяють його у резервуари, здійснюючи там тиск на кисневий генератор, в якому є сорбент. Цей сорбент відділяє кисень в одну сторону, а азот в іншу – тобто повертає його назад у повітря. А кисень йде у розсіювач, і звідти він потрапляє у відділення. Таку ж технологію виробництва кисню застосовують в усіх світових клініках», – пояснив медик.

Зазначається, що торік у лікарні швидкої допомоги встановили два кріогенні газифікатори для збереження і подачі кисню. Тому тепер два кріоциліндри і дві кисневі станції зможуть повністю забезпечити потреби пацієнтів у кисневій терапії.

Нагадаємо, раніше міський голова Андрій Садовий заявив, у місто закупить 4 кисневі станції для медзакладів, які лікують хворих з коронавірусом.

Фото ЛМР

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