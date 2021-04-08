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У садочках Львова обіцяють відкрити групи ще для 700 дітей

Ольга Денисяка

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Цього року у Львівській МТГ планують ремонти у 8 дитячих садочках. Такі роботи дозволять відкрити ще 28 додаткових груп у закладах дошкільної освіти міста у 2021 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами начальниці управління освіти Львівської міської ради Зоряни Довганик, ремонти проведуть у садочках на таких вулицях: Виговського, Клепарівська, Дністерська, Малоголосівська у Львова, а також Грушевського у селищі Рудно.

«У першу чергу йдеться про завершення ремонтів на вул. Медової Печери, де буде відкрито 7 груп, продовження робіт на вул. Виговського (6 груп), на вул. Клепарівській (4 групи), на вул. Дністерській (4 групи), також ми відремонтуємо ще 2 групи та харчоблок у «Будинку школярів», де  раніше було відкрито 4 групи, які успішно відвідують діти.

Також заплановано у 2021 році відкрити 18 груп у ЗДО на вул. Малоголосківська, 34 – садочок, який для міста будують забудовники. Плануємо завершити ремонт садочка на вул. Грушевського у селищі Рудно (3 групи). Окрім того, ми оголошуємо торги на будівництво нового закладу дошкільної освіти на вул. Білогорща», – повідомила Зоряна Довганик.

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Зазначимо, що раніше в міській раді заявляли, що відремонтують не 8, а 10 садочків, відтак відкриють ще 37 груп.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2020 року в Україні відкрили 196 нових закладів дошкільної освіти. Це – понад 12 тисяч додаткових місць для малечі. Третьою областю за кількістю створених місць у дитсадках стала Львівщина – 884 місця.

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