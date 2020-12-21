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В Україні відкрили майже 200 нових дитсадків. Скільки на Львівщині

Наталя Дуляба

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Протягом 2020 року в Україні відкрили 196 нових закладів дошкільної освіти. Це – понад 12 тисяч додаткових місць для малечі. Львівщина стала третьою областю за кількістю створених місць у дитсадках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

 

Так, станом на 5 грудня в дитсадках по всій Україні відкрили 12 151 додаткове місце. Абсоютними лідерами тут є Київська область – 2745 місць та Київ – 2240 місць.

Третьою за рівнем створення додаткових місць у дитячих садочках цьогоріч є Львівщина – 884 місця. Слідом йде Донецька область – 802 місця та Харківщина – 784 місця.

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Загалом протягом 2020 року в Україні відкрили 196 нових дитсадків. Це і державні, і приватні ДНЗ. Зокрема:

  • відкриття новобудов (закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з дошкільним відділенням) – 19 закладів (1910 місць);
  • реорганізація закладів освіти із створенням дошкільних відділень – 15 закладів (612 місць);
  • відкриття приватних ЗДО – 113 закладів (4060 місць);
  • реконструювання ЗДО – 35 закладів (2812 місць);
  • відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях – 14 закладів (359 місць);
  • відкриття додаткових груп у функціонуючих ЗДО – 102 групи (2812 місць);
  • відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 15 груп (219 місць).

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