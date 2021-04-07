Україна виходить на «плато» третьої хвилі коронавірусу, – НАН

Попри зареєстровані «антирекорди» нових і летальних випадків, темпи поширення коронавірусу в Україні зменшуються вже протягом двох тижнів. Про це пише Укрінформ з посиланням на матеріали НАН України.

«Протягом останнього тижня продовжувалося зростання показників епідемічної динаміки, оновилися рекорди реєстрації нових і летальних випадків. Разом з тим, темпи поширення зменшуються вже протягом двох тижнів. Зростає частка давніх випадків у щоденно оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що випливають з офіційної статистики», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це можуть свідчити такі дані:

пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;

кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на «плато»;

абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;

динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою із кількістю нових випадків, поданих на дату проведення тестування.

Як повідомляється, ймовірно Україна на сьогодні перебуває на початку фази плато, що є дуже непевним станом і може тривати кілька тижнів.

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«Дані офіційної статистики суттєво залежатимуть від затримок внесення й обробки статистичної інформації. Летальність суттєво залежить від наповненості та забезпеченості лікарень, тому є дуже складно прогнозованою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

В Україні коронавірусом заразились вже 1 784 579 людей. Лише за 6 квітня в країні виявили 15 415 нових випадків коронавірусу. Помер 481 українець, що є новим добовим рекордом за весь час пандемії.

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