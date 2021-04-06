Двоє підлітків обікрали церкву у Дрогобичі

У Дрогобичі двоє 15-річних підлітків проникли у церкву і винесли звідти всі гроші зі скриньки пожертв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у неділю, 4 квітня, в одному з храмів Дрогобича. Невідомі потрапили у церкву через вікно і поцупили кошти зі скриньки пожертв. Там було близько тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення злочину причетні двоє 15-річних місцевих мешканців. Вони раніше вже неодноразово були судимі за крадіжки і зараз перебували на випробувальному терміні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від від трьох до шести років позбавлення волі.

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Наразі триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Бродах неповнолітній також обікрав церкву. Детальніше про це читайте за посиланням.

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