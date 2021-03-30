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Неповнолітній обікрав церкву у центрі Бродів

Наталя Дуляба

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У Бродах 17-річний місцевий мешканець проник у церкву і викрав звідти хрести та ритуальний посуд. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 26 березня, у центральній частині Бродів. Тут невідомі обікрали один із місцевих храмів.

Як встановили правоохоронці, до скоєння правопорушення причетний 17-річний бродівчанин. Він проник до церкви, пошкодивши бокові двері, та поцупив звідти нагрудні хрести і ритуальний посуд. Цим він завдав парафії збитків на кілька десятків тисяч гривень.

Під час обшуків у неповнолітнього грабіжника виявили та вилучили речові докази.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням) ККУ. За вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 6 років тюрми.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри неповнолітньому, триває слідство.

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Фото: поліція

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