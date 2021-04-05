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На Львівщині чотирьох лікарів судитимуть за смерть 17-річної вагітної дівчини

Ольга Денисяка

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У Новому Роздолі на Львівщині чотирьох лікарів судитимуть за недбалість, що призвела до смерті вагітної пацієнтки. Медиків звинувачують у тому, що вони не надали 17-річній дівчині належної допомоги, через що вона померла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

На лаві підсудних опинились четверо лікарів: 72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог. У прокуратурі заявляють, що медики неналежно надали допомогу 17-річній вагітній жительці Нового Роздолу. Зокрема, не забезпечили вчасне і повноцінне обстеження пацієнтки, правильну оцінку важкості стану її здоров’я, спостереження і призначення лікування.

Замість належно лікувати, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення, після чого ще й до приймального відділення лікарні. У жодному із цих відділень вказаними лікарями не була надана хворій відповідна медична допомога і, як наслідок, потерпіла померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.

За даними львівських ЗМІ, інцидент трапився у міській лікарні Нового Роздолу ще у липні 2018 року. За попередніми даними,  дівчина могла померти через менінгококову інфекцію.

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Наразі щодо чотирьох лікарівв до суду скерували обвинувальний акт, їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті неповнолітньої (ч.2 ст.140 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до 5 років або позбавлення волі на термін  до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

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