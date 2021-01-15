У Новому Роздолі чотирьох лікарів підозрюють у смерті 17-річної вагітної пацієнтки

У Новому Роздолі чотирьох лікарів підозрюють у недбалості, що призвела до смерті вагітної пацієнтки. Зокрема, медики не надали 17-річній мешканці Нового Роздолу належної допомоги, відтак дівчина померла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними прокуратури, під підозрою опинилися четверо лікарів: 72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог. У відомстві інформують, що медики неналежно надали допомогу 17-річній вагітній жительці Нового Роздолу. Зокрема, не забезпечили вчасного і повноцінного обстеження пацієнтки, правильної оцінки важкості стану її здоров’я, спостереження і призначення лікування.

Замість проведення належного лікування, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення, після чого ще й до приймального відділення лікарні. У жодному із цих відділень вказаними лікарями не була надана хворій відповідна медична допомоги. У результаті потерпіла померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.

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За даними львівських ЗМІ, інцидент трапився у міській лікарні Нового Роздолу ще у липні 2018 року. За попередніми даними, дівчина могла померти через менінгококову інфекцію.

Наразі чотирьом медикам лікарні повідомлено про підозру за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч.2 ст.140 КК України). Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до 5 років або позбавлення волі на термін до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

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Фото: прокуратура