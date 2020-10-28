У ЛОДА оприлюднили рейтинг найзаможніших ОТГ на Львівщині

У Львівській ОДА провели аналіз окремих показників фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад області за 9 місяців 2020 року. Відтак найбагатшою ОТГ стала Славська громада, натомість пасе задніх Міженецька ОТГ. Про це інформує департамент фінансів ЛОДА.

Впродовж січня-вересня 2020 року надходження до загального фонду бюджетів ОТГ становили 1030 млн грн. У департаменті фінансів зазначають, що на окремі показники рейтингу цьогорічна пандемія не мала суттєвого впливу.

Серед найзамозніших ОТГ – Славська, Солонківська, Давидівська, Кам’янка-Бузька, Підберізцівська, Зимноводівська, Мурованська, Великолюбінська громади. В аутсайдерах – Міженецька, Воле-Баранецька, Луківська, Бабинська, Вільшаницька, Щирецька ОТГ.

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Лідирує у рейтингу Славська громада, де дохід на одного мешканця становить 13 496,6 грн, що є вищим у 4,4 рази від середнього показника усіх ОТГ області (3024,1 грн на мешканця). У п’ятірку також потрапили Солонківська – 7222,9 грн, Давидівська – 5174,9 грн, Підберізцівська ОТГ – 4803,5 грн, Волицька ОТГ – 4718 грн.

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Також у департаменті фінансів зазначають, що видатки, які були спрямовані на утримання апарату управління ОТГ з розрахунку на кожного жителя відповідної громади, доволі розбіжні. Так, наприклад, у Розвадівській ОТГ цей показник є найнижчим – 467,2 грн на мешканця, а в Солонківській і Волицькій найвищим – 1923 і 2021 грн на мешканця.

Також найменша частка видатків на утримання апарату до загального фінансового ресурсу громади також у Дублянській ОТГ – 16,8%. У той час, коли середній показник по усіх ОТГ становить 25,6 %. Проте у Дублянській ОТГ – найвищий показник капітальних видатків і видатків розвитку.

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