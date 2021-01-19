Кошти для розвитку мають тільки три громади на Львівщині, – ЛОДА

Цьогоріч обсяг місцевих бюджетів територіальних громад Львівщини за видатками становить майже 30 млрд грн. З них у бюджет розвитку заплановано лише 9,7%. Разом з тим, достатньо коштів з власних надходжень, аби розвиватися, мають всього три громади області. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті фінансів ЛОДА.

У 2021 році у бюджеті розвитку ОТГ у Львівській області заплановано 9,7% із загального обсягу видатків, а це майже 3 млрд грн. Частка видатків бюджету розвитку у 31 територіальній громаді складає не більше 1% до загального обсягу видатків. І лише у трьох ОТГ – Солонківській, Зимноводівській та Сокільницькій, – видатки розвитку перевищують 20% загального обсягу бюджету.

Зазначимо, що на сьогодні у місцеві бюджети трохи більше 5 млрд грн закладено з обласного, ще понад 10 млрд грн – це бюджет Львівської ОТГ та майже 14 млрд грн – інших територіальних громад. Лише 11 млрд грн становлять видатки усіх семи районних бюджетів.

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Традиційно упродовж року місцеві бюджети збільшуються, зазначають у ЛОДА. Наразі ж зведені фінансові показники громад на 100 млн грн менші за видатками 2020 року.

«Сподіваємось, що територіальні громади врахують реальні надходження податків і платежів до відповідних бюджетів упродовж першого півріччя, вільні залишки коштів та інші джерела, що суттєво збільшить можливості для інвестування коштів на розвиток кожної громади», – наголосили у департаменті фінансів ЛОДА.

Нагадаємо, вкінці минулого року ЛОДА оприлюднила рейтинг найзаможніших ОТГ в області. Солонківська ОТГ – одна з тих, якій вдається кілька років поспіль бути серед лідерів у списку громад з найбільшими доходами.

Також Львівський портал писав про те, що депутати прийняли бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік.

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