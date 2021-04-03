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Понад 20 тисяч нових хворих на COVID: в Україні знову антирекорд

Вероніка Рой

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Станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні 1 731 971 випадок коронавірусної хвороби. За попередню добу виявили 20 341 нового хворого, що є новим антирекордом. Про це інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу в Україні провели 128 492 тестувань, які виявили 20 341 нового хворого на коронавірус. Серед нових захворілих – 809 дітей та 473 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 5 186 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

За весь час пандемії COVID підтвердили 1 731 971 особі. Від ускладнень вже померли 34 075 людей (+ 396 за минулу добу). Натомість побороли недугу 1 342 536 осіб (+9 166 осіб за минулу добу).

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Протягом п’ятниці, 2 квітня, в Україні 18 814 людей щеплено проти COVID-19. Загалом вже 286 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
  • Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;
  • Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
  • Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;
  • Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;
  • Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;
  • Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;
  • Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;
  • Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;
  • Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;
  • Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
  • Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
  • Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;
  • Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;
  • Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;
  • Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;
  • Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;
  • Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
  • Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;
  • Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;
  • Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;
  • Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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